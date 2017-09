Now it’s official on Tuesday Juventus will be missing several players from his usual list of names: Chiellini, Mandzukic, Marchisio, Höwedes and Khedira will all miss the match.

The full squad list for the match for Juventus:

1 Buffon; 2 De Sciglio; 4 Benatia; 5 Pjanic; 9 Higuain; 10 Dybala; 11 Douglas Costa; 12 Alex Sandro; 14 Matuidi; 15 Barzagli; 16 Pinsoglio; 22 Asamoah; 23 Szczesny; 24 Rugani; 27 Sturaro; 30 Bentancur; 33 Bernardeschi; 34 Merio; 38 Caligara